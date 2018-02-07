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Завтра у Домі Франка відбудуться змагання «Що? Де? Коли?»

Юлія Шпак

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Завтра, 8 лютого, у Домі Франка відбудеться інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Гра для допитливих, ерудованих, тих, хто прагнете відчути дух інтелектуальної боротьби, емоції та азарт. Питання стосуватимуться життя і творчості Івана Франка, а також української та світової літератури, історії та культури.

В одній команді можуть зіграти не більше шести осіб. Зважаючи на обмежену кількість місць, обов’язковою є попередня реєстрація команд. Участь у грі візьмуть 8 команд, що зареєструвалися першими. Зареєструватися можна, надіславши лист із заголовком “Зимовий кубок” на електронну скриньку dimfranka@gmail.com.

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