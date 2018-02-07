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Завтра на Львівщині знову сніжитиме

Дарина Смеречанська

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Мешканців Львівщини попереджають сьогодні ввечері та в першій половині дня 8 лютого буде сильний туман та ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорологіїУкраїни на території області ввечері із збереженням до кінця доби 7 лютого та вночі і в першій половині дня 8 лютого місцями туман видимістю 200 – 500 м, ожеледь, 8 лютого на дорогах ожеледиця. Вдень подекуди налипання мокрого снігу. 8 лютого вдень часом мокрий сніг та сніг.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що погіршення дорожніх умов вимагає від водіїв бути уважнішими на дорозі, обмежити швидкісний режим, дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу руху, правил маневрування, аби уникнути втрати керованості і небезпечного збільшення гальмівного шляху.
З метою попередження надзвичайних ситуацій радимо всім водіям утримуватись від поїздок за умов засніженості автодоріг та ожеледиці.

Закликаємо усіх водіїв до обов’язкового використання зимових шин, власників великогабаритних транспортних засобів – обладнати автомобілі ланцюгами проти ковзання. А також укомплектувати автівки тросами для буксирування та лопатами.
За умов обмеженої видимості рекомендуємо користуватися освітлювальними приладами.

Обачними варто бути й пішоходам. Краще носити взуття з неслизькою підошвою та не переходити дорогу в не призначених для цього місцях.

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