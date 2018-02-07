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Завтра Гройсман відвідає Собор Святого Юра

Соломія Головіна

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У програмі завтрашнього робочого візиту прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Львова – коротка зустріч у аеропорту із силовиками, керівництвом області та мером міста Лева, а також відвідування Собору Святого Юра. Про це Львівському порталу стало відомо з власних джерел.

 

Зокрема, вранці прем’єр зустрінеться на львівському летовищі із головами Львівської облдержадміністрації, облради, мером Львова, а також представниками силових структур.

Після цього  заплановане відвідування Собору Святого Юра. Нагадаємо, що ще рік тому завдяки сприянню народних депутатів та прем’єра із держбюджету виділили 20 мільйонів гривень на реставрацію комплексу споруд собору святого Юра у Львові. Тут варто додати, що тендер на реставрацію виграв «Союз інвалідів України», жодні роботи досі не розпочалися.

Раніше у Львівській ОДА повідомили про те, що у програму робочої поїздки Володимира Гройсмана входять три локації: зустріч із студентами УКУ, огляд робіт у Львівському перинатальному центрі, а також відвідування ІТ компанія «SoftServe», де підпишуть угоду з ЄБРР про альтернативні види енергетики.

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