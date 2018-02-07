Як вберегтись від підроблених документів та шахраїв при купівлі авто? Поради МВС

За 2017 рік по всій Україні під час надання послуг у сервісних центрах МВС було виявлено 319 фактів підроблених документів; 1201 транспортний засіб, номери агрегатів яких змінені або підроблені; 215 агрегатів транспортних засобів, які розшукуються; 240 викрадених транспортних засобів. Тому сервісний центр МВС у Львівській області нагадує, як не стати власником підроблених документів або авто, що знаходиться у розшуку, передає Львівський портал.

Отримати посвідчення водія можна лише в сервісних центрах МВС

У 2017 році в сервісних центрах МВС було виявлено 69 підроблених посвідчень водія. Офіційно звертаємо вашу увагу, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше або замінити його – це особисто пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Детальну інформацію про послуги, пов’язані з посвідченням водія, можна знайти за посиланням, а також проконсультуватися в контакт-центрі сервісних центрів МВС за телефоном (044) 290-19-88.

Як не стати власником авто, що знаходиться у розшуку?

При купівлі авто є декілька варіантів його переоформлення з одного власника на іншого: шляхом оформлення договору купівлі-продажу з подальшою перереєстрацією в сервісному центрі МВС, оформлення договору купівлі-продажу в нотаріуса або через комісійний магазин. Та доволі часто громадяни обирають інший шлях – оформлення довіреності на авто від продавця на покупця, в ході такої процедури покупець так і не стає повноправним власником транспортного засобу. Аби вберегти себе від придбання транспортного засобу із перебитими номерами кузова чи двигуна, варто звернутись саме до сервісного центру МВС для оформлення договору купівлі-продажу та перереєстрації авто в присутності продавця та покупця. Договір купівлі-продажу укладається безкоштовно при перереєстрації авто та заповнюється адміністратором в електронній формі.

Важливою процедурою в даному процесі буде проведення працівниками Експертної служби МВС огляду або експертного дослідження транспортного засобу. Експертний огляд автомобіля є обов’язковим і проводиться у всіх випадках реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку, за винятком реєстрації нового транспортного засобу, переоформлення документів у зв’язку зі зміною анкетних даних, а також при вибракуванні авто. Мета такого огляду — звірка ідентифікаційних номерів та перевірка реєстраційних документів. Такий огляд не потребує окремої сплати – його вартість вже включена у вартість послуги перереєстрації транспортного засобу. Відповідний акт, складений експертом, або його відмітка у заяві власника транспортного засобу, є обов’язковими в переліку необхідних документів для оформлення реєстраційної послуги в сервісному центрі МВС.

У випадку проведення експертного дослідження транспортного засобу встановлюється відсутність чи наявність ознак пошкодження, знищення, підробки або заміни номерів двигуна, шасі або кузова, заміни панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та підроблення реєстраційних документів, в результаті чого власник авто отримує висновок. Це платна послуга, що проводиться на розсуд власника авто. Експертне дослідження доцільно обирати у разі, якщо при огляді авто в експерта виникли сумніви щодо достовірності певних даних.

Варто запам’ятати!

Якщо авто виявляється “проблемним” (зокрема, з підробленими номерами агрегатів авто), власник не зможе ним більше користуватися, матиме справу з правоохоронними органами, які ймовірно заберуть авто на штрафмайданчик до з’ясування обставин. Іноді замість оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу громадяни обирають варіант передачі авто від продавця покупцю за довіреністю. У такому випадку транспортний засіб взагалі не проходить жодної експертної процедури, що ставить покупця в небезпечне становище. Проведення експертного дослідження простої складності відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2007 р. №795 коштує 126, 63 гривень для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД та 164, 15 гривень для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва (вартість станом на січень 2018 року, НДС та банківські послуги не враховані). У випадку ж, якщо дослідження не проводиться, громадянин ризикує втратити всю суму вартості придбаного авто. Якщо ціна авто значно менша за його ринкову вартість, існує вірогідність, що продавець навмисно занижує ціну, аби якомога швидше позбавитись “проблемного” транспортного засобу. У таких випадках експертне дослідження допоможе переконатися в чесності намірів продавця.

Якщо у вас виникли питання з приводу реєстрації чи перереєстрації авто, звертайтесь за консультаціями за телефоном (044) 290-19-88 або у повідомлення на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбуці. З питань діяльності працівників Експертної служби МВС у територіальних сервісних центрах МВС звертайтесь за контактним телефоном (096) 086-56-56.