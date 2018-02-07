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В Україні заборонили книгу «Радянський самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки і настоянки»

Дарина Смеречанська

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Держкомтелерадіо заборонив ввезення з Росії трьох книг – видання Юрія Полякова «По ту сторону натхнення» (ТОВ «Видавництво АСТ»); «Радянський самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки і настоянки» (ТОВ «Видавництво АСТ»); Андрія Рубанова «Патріот» (ТОВ «Видавництво АСТ»). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається, у виданнях присутня пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора, символи комуністичного режиму і тоталітарного режиму держави-агресора, виправдання і визнання правомірним окупації території України  тощо.

Так, у книзі «По ту сторону натхнення» Юрій Поляков виправдовує російську агресію, стверджує «Крым всегда был российский. .. был референдум – Крым хочет в Россию».

Безневинне,  на перший погляд, видання про самогон рясніє ілюстраціями радянської символіки, майже кожну його сторінку «прикрашає» георгіївська стрічка.

Видання «Патріот» – приклад пропагандистської прози.  «З літературознавчої точки зору, це солдафонська графоманія, – говорить член експертної ради Віталій Довгич. – І водночас в ній використано технологію пропаганди – вербування, агітацію воювати на Донбасі.»

 

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