«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до 8 березня

«Укрзалізниця» почала призначати додаткові поїзди на 8 березня. Наразі вже призначено 9 додаткових потягів. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці».

«На ці святкові вихідні (а їх буде аж 4) вже призначено 9 додаткових поїздів. Найближчими днями за найпопулярнішими напрямками ще призначимо додаткові поїзди», – повідомив на своїй сторінці у Twitter в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.