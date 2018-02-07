У самбірській поліклініці злодій розтрощив всі двері і вкрав ноутбук

Правоохоронці викрили зловмисника, котрий проник у самбірську поліклініку, розбив у приміщенні всі двері та викрав ноутбук. Працівники поліції перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, у Самбірський відділ поліції 16 січня близько сьомої години ранку надійшло повідомлення про те, що вночі у приміщенні Самбірської центральної районної поліклініки, розташованої по вулиці Чайковського, було пошкоджено близько сорока дверей у кабінети, вчинено безлад та розкидано майно. В подальшому одна з працівниць медзакладу повідомила, що з приміщення було викрадено її ноутбук вартістю близько 28 тисяч гривень.

Як встановили працівники сектору карного розшуку Самбірського відділу поліції, до вчинення цих кримінальних правопорушень причетний раніше судимий 21-річний місцевий мешканець. Викрадений ноутбук вилучено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших злочинів.