У мерії запевняють: якщо пресувальна лінія в Рясне запрацювала, вдалося б в рази зменшити кількість сміття у місті

Початок роботи пресувальної лінії в Рясне допоміг би в шість разів зменшити кількість сміття у Львові та зменшити витрати на перевезення ТПВ. Про це розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, передає прес-служба ЛМР.

«Громадські організації не дали змогу навіть змонтувати прес, хоча від нього шкоди менше, ніж від смітників, які стоять поруч будинку. Хочу наголосити, якщо б ця пресувальна лінія запрацювала, то це зменшило б в 6 разів обсяг сміття, яке треба вивозити. Відповідно, зменшилися б витрати на перевезення ТПВ.

Однак нам не дали цього зробити. Тому цей прес зараз знаходиться під охороною, він не змонтований. Він буде перенесений і задіяний в роботі як складова частина сміттєпереробного комплексу. Він здатний сортувати пластик, папір і інше сміття», – розповів Сергій Бабак.

За словами посадовця, французька фірма «Egis» також дала основні технічні, концептуальні рішення, які місто буде використовувати при будівництві сміттєпереробного комплексу.

«Фірма «Egis» аналізувала земельні ділянки, які найкраще підходять для будівництва сміттєпереробного комплексу і надавала відповідні рекомендації. Усі їхні пропозиції і технічні рішення ми будемо враховувати в роботі. Зараз маємо ухвалу сесії Львівської міської ради щодо виділення земельної ділянки на вул. Пластовій для будівництва такого комплексу», – додав Сергій Бабак.