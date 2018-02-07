Цими вихідними у Львові пройде масштабний event-форум

9-10 лютого у Львові на стадіоні «Арена Львів» вперше відбудеться унікальна бізнес-подія – Event Industry Forum, що збере топових фахівців event-індустрії та учасників ринку event-послуг. Упродовж двох днів працюватиме п’ять майданчиків, де відбудеться понад 50 лекцій, панельних дискусій, кейсів, спеціалізованих майстер-класів та тренінгів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ринок івент-послуг у Львові сформований, однак – недостатньо систематизований. Відтак, Event Industry Forum покликаний об’єднати сферу та дати їй новий поштовх для розвитку», – переконана співорганізатор заходу та директор ЛКП «Львівське конференц-бюро» Ліна Остапчук.

Форум буде корисний для керівників HR/PR/MARKETING департаментів компаній, агенцій та індивідуальних менеджерів у сфері PR, маркетингу, просування, професіоналів та новачків event-галузі, журналістів, блогерів, медіа фахівців та незалежних учасників event-індустрії (режисерів, художників, технічних фахівців), а також організаторів заходів різних форматів та масштабів, замовників послуг. За словами співорганізатора події – директора компанії Global Events Дениса Ринського, Event Industry Forum 2018 розширить уявлення про event як бізнес, відкриє нові горизонти професії event-менеджера, задасть новий ритм у роботі ринку та дасть потужний поштовх для творчості всім учасникам заходу.

Загалом під час заходу буде нагода провести індивідуальні зустрічі, презентувати власні послуги, почути знакові кейси та нові ідеї для проектів, побачити технологічні новинки event-індустрії, отримати рекомендації та поради від провідних експертів ринку. Також на заході діятиме Всеукраїнська виставка послуг та сервісів для організації заходів Event Expo, де буде представлено обладнання, технології та послуги учасників event-галузі: технічне забезпечення заходів, ІT й інновації в event-індустрії, оформлення та декор, тікетінг і менеджмент артистів, кейтеринг, рекламні та медіапослуги, фото- й відеопродакшн, локації для проведення подій і конференц-сервіс.

Як зазначає заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, такі події – особливо важливі для реалізації глобальної місії Львова як ділової та наукової дестинації.

Детальна програма та перелік учасників – за посиланням: http://www.eventindustry.com.ua.

Організатори форуму: ЛКП «Львівське конференц-бюро» та компанія «Global Events».Партнери заходу: Рекламне агентство Люкс, Малевич concert night club, Arena Catering, Attendify, IQOS, Gastroli.UA, FatSound, Maxymus, WiZiо, Radio Skovoroda.