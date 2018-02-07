Суд відправив під домашній арешт працівника «Львівської залізниці», який попався на хабарі

Працівника «Львівської залізниці», якого спіймали на хабар, взято під цілодобовий домашній арешт. Про це інформує військова прокуратура Західного регіону.

«Галицький районний суд м. Львова задовольнив клопотання військової прокуратури Львівського гарнізону та обрав інженеру 1 категорії Львівського лінійного відділу відокремленого структурного підрозділу Львівського регіонального відділення філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону слідчими слідчого управлінням Головного управління Нацполіції України у Львівській області за матеріалами та спільно з Управлінням Служби безпеки України у Львівській області, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаним службовцем.

Хабар у розмірі 15 тис грн від суб’єкта господарювання призначався за зменшення використаної підприємством електроенергії та збільшення лімітів у поточному році.

Грошові кошти виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події.