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Рятувальники нагадують, про обережність від час погіршення погодних умов

Олександр Косик

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Зважаючи на те, що території Львівської області очікується потепління, Головне управління ДСНС Львівщини застерігає: за таких погодних умов, коли відлига вдень і заморозки вночі, через значне нагромадження снігового покриву на покрівлях споруд (особливо старих будинків з похилим дахом), виступаючих архітектурних частинах будинків та великих деревах, активно утворюються бурульки.

 

Пересуваючись містом в період танення льоду, слід бути особливо уважним, проходячи повз будинки чи біля високих дерев. Спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. По можливості необхідно триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Ні в якому разі не заходити за попереджуючі стрічки поблизу будинків чи дерев.

Будьте уважними та бережіть себе!

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