Реформування ринку пасажирських перевезень. Перевагу надаватимуть перевізникам з низькопідлоговими і екологічними автобусами

На засіданні уряду сьогодні, 7 лютого, підтримано ініціативу Міністерства інфраструктури щодо лібералізації ринку регулярних автобусних перевезень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

«Сьогодні зроблено перший надважливий крок в реформуванні пасажирських автобусних перевезень – на засіданні Уряду схвалено необхідні зміни до постанов Кабінету Міністрів України, які дозволять змінити ситуацію на ринку регулярних автобусних перевезень на всій території України вже у найближчій перспективі. Ці зміни стосуються Порядку проведення конкурсу на регулярних автобусних маршрутах та Правил надання послуг на автомобільному транспорті. Вперше за останні 10 років ми відходимо від застарілих рудиментів та впроваджуємо норми, які в першу чергу спрямовані на покращення безпеки та якості перевезень, а також створення належних умов для людей з інвалідністю», – розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами міністра, практичні зміни полягають у наступному: запровадженні конкурсу на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом; запровадженні вимог щодо обов’язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю у кількості 35% до кінця 2019, а з 2020 року – 50%. Варто зауважити, що перевага на конкурсі надаватиметься перевізнику, який пропонує низькопольні автобуси, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності (Євро 3-Євро 6). Крім того, змінами передбачено, що перевізнику, який працював на маршруті без порушень, надається право продовжити дозвіл ще на 5 років за умови інвестування в оновлення автопарку; спрощення процедури проведення конкурсу на внутрішньообласні, приміські, міські автобусні маршрути за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на участь у конкурсі та поступовий перехід на електронну систему подачі документів; спрощення процедури відкриття нових автостанцій та врегулювання давно існуючої проблеми взаємовідносин перевізників та автостанцій.

«Це перший етап реформування галузі автомобільних пасажирських перевезень. На черзі зміни, які дадуть можливість адаптувати маршрутну мережу та мережу автостанцій до потреб громадян та створити загальнодоступний реєстр маршрутної мережі автобусних сполучень по всій Україні», – підкреслив очільник міністерства.