На території курорту «Буковель» побили сина депутата?

На території гірськолижного курорту «Буковель» в Івано-Франківській області побили сина депутата Чернігівської обласної ради Володимира Селянського Олександра. Про це сам політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Володимира Селянського, його син збирався освідчитися своїй дівчині. Для цього на курорті Буковелі зібрав всю родину.

«У ніч на суботу побили мого старшого сина. У Саші – поріз за вухом, зламаний ніс, підозра на тріщину щелепи, забій потилиці, синці під оком», – повідомив він.

За інформацією від депутата, бійка трапилася у місцевому клубі «Бука».

«Біля бару почалась бійка. Хто із ким бився – невідомо. Саша побачив, покликав охорону, щоб розняла молодиків, допомагав рознімати сам. Учасників бійки охорона вивела на вулицю. Саша лишився у клубі. Згодом він вийшов на ресепшн, бо його знайомих з Києва не впускали всередину. Коли він запитав у охорони, чи можуть ті зайти. Охорона відреагувала миттєво – один із «секюріті» вдарив його кулаком в лице, він втратив орієнтир, потім взяли за голову і вдарили коліном прямо в ніс. Після цього мій син упав на якусь полицю і втратив свідомість, потім його били ногами», – описує свою версію події Володимир Селянський.

Винним у побитті свого сина Селянський також вважає співвласника курорту, позафракційного нардепа Олександра Шевченка, який буцімто покриває цей інцидент.

«Зв’язався з Олександром Шевченком. У телефонній розмові він сказав, що син розпочав бійку, він обнюхався (!!!), почав жорстоко бити охорону… Поїхав до Олександра Шевченка говорити не як депутат з депутатом, а як батько з батьком. Просив охорону, щоб показали відео бійки. В охорони залишилась тільки «нарізка» відео, де Саша просто ходить. Там, де його б’ють – не показали! Олександр Шевченко пояснив, що син просто впав і вдарився! Як це можна було зробити у свідомості?», – обурюється батько травмованого хлопця.

Вердикт у справі мають дати правоохоронці, і Володимир Селянський розраховує на їхню об’єктивність.

«За що його побили? Що робити людям, у яких немає «даху»? Дякувати Богу, син живий. Справа вже у поліції. Це – ще один тест української правової системи на корупцію», – наголосив він.