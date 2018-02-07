На Гарнізонному храмі розпочався наступний етап реставрації

На Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочався другий етап реставрації старовинних фресок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив настоятель храму Степан Сус, передає кореспондент Львівського порталу.

«Розпочинаємо наступний етап реставраційних робіт фресок роботи Франциска Екштайна (1739-1743 рр.), що розрахований на 2018-2022 роки та буде обіймати понад 1000 м2 площі стінопису. За підрахунками експертів, вартість реставраційних робіт становитиме 425 тисяч доларів. За підтримки поодиноких жертводавців уже вдалося зібрати 170 тис. доларів, які буде витрачено на встановлення, оренду та обслуговування риштування та частково на виконання реставраційних робіт.

Стінопис головної нави храму включає у себе сцени: «Проповідь св. ап. Петра», «Ісус передає ключі апостолу Петру», «Святий апостол Петро серед калік», «Апофеоз св. Ігнатія Лойоли», – пише о. Степан Сус.

Фото: Facebook