Більша частина «санкційних» компаній очільників «ДНР» та «ЛНР» досі працюють

У новий санкційний список, що наприкінці січня оприлюднило казначейство США, потрапили 32 українські компанії. Аналітики YouControl дослідили, що 20 з них досі працюють та 12 перебувають у стані припинення. Найпоширеніші сфери, в яких працюють компанії, це паливно-енергетична та медіа. Їхні засновники займають або займали ключові посади у так званих представництвах «ДНР» та «ЛНР». Про це львівському порталу повідомили у прес-службі YouControl.

26 січня Держдеп США оприлюднив чергові санкційні списки, в котрі потрапили 32 українські компанії «через конфлікт в Україні та російську окупацію в Криму». Також у санкційний список потрапили українці та іноземці й іноземні юридичні особи, що не ведуть господарської діяльності в Україні, але на які накладені санкції у зв’язку з співпрацею з окупаціним режимом в Криму чи «ДНР/ЛНР».

Усі учасники отримали таке обмеження: «Всі активи організацій/фізичних осіб в межах США заблоковані, а юридичним і фізичним особам з США заборонено вести з ними будь–які справи».

В ході дослідження з’ясувалось, що більша частина компаній, які опинились під санкціями, знаходиться в зоні АТО та не перебуває в стані припинення. А отже, вони здійснюють діяльність та мають платити податки в український бюджет. І з цим є певні проблеми: вісім компаній з санкційного списку мають податковий борг, який у сумі складає 1 млн 644 тис. грн. Всі вони не перебувають в стані припинення.

Хто є засновниками компаній під санкціями?

Засновники усіх цих компаній ‒ особи, причетні до окупаційної влади так званих “ДНР” та “ЛНР”. Також серед них опинилась вже закрита компанія, заснована ТОВ “Силові машини ‒ Україна” з Росії.

Одразу в 11 компаніях з санкційного списку фігурує Олександр Тимофєєв, так званий “міністр доходів та зборів ДНР”. Шість з його компаній досі ведуть діяльність. Він володіє аграрними підприємствами, що входять у групу компаній “Екопрод”, потужної агропомислової групи Донбасу. Також йому належать медійні активи Донбасу, компанії з охоронного, ресторанного бізнесу, оптової торгівлі.

Олена Радомська “міністр юстиції ДНР” заснувала три компанії, що потрапили в список Держдепу. Вони активні, надають правові послуги.

Засновником чотирьох компаній, котрі потрапили під санкції, є Ігор Антипов, “замміністр інформації ДНР”. Вони припинені або перебувають у стадії припинення. Раніше надавали рекламні послуги та займались видавництвом газет.

Дві компанії зі списку є заснованими Олексієм Грановським, колишнім “паливно-енергетичний міністр ДНР”. Одна з його компаній зараз знаходиться в стані припинення, а раніше займалась будівництвом. Інша ‒ комунальна структура “Міські автостоянки Донецької міської ради”.

Також до санкційного списку потрапили 11 компаній братів Олександра та Сергія Мельничуків. Лише одна компанія з них не веде діяльності. Олександр Мельничук ‒ так званий “замміністр енергетики ЛНР”, а його брат Сергій торгує вугіллям на підконтрольній Україні території. Дві компанії Сергія Мельничука мають діючі ліцензії на видобуток кам’яного вугілля “Антрицит” від Державної служби геології та надр. Компанія ТОВ “Гірничо-збагачувальна фабрика космонавтів” має діючу ліцензію з 2010 року до 2030 року на видобуток вугілля у шахті “Малоіванівська”. Фірма ТОВ “Агроплюс” має діючу ліцензію з 2011 до 2031 року на видобуток вугілля у полі шахти “Кошарська”.

Раніше Львівський портал повідомляв, що до «чорного списку» США потрапив друг мера Львова.

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