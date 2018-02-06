Заборона на виїзд закордон, позбавлення водійських прав. Нова керівниця юстиції Львівщини розповіла, що чекає боржників аліментів

Віднині вступає в дію закон, який суттєво посилює відповідальність злісних неплатників аліментів. Власне, детальніше про те, що чекає горе-батьків розповіла під час прес-конференції очільниця Головного територіального управління юстиції у Львівській області Іванна Смачило, передає кореспондент Львівського порталу.

Від 6 лютого вступає у дію ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів». Всі впроваджені законом обмеження стосуються осіб, які мають сукупну аліментову заборгованість за понад 6 місяців.

«Для тих, хто не платить аліменти на утримання своїх дітей, настали інші часи. І це мене дуже тішить. В мене чітка мотивація до таких осіб: нуль толерантності до них. Якщо мали мотивацію народжувати цих дітей, то має бути і мотивація їх утримувати. А якщо її нема – будемо примусово мотивувати», – констатувала Іванна Смачило.

Першим таким нововведенням, за словами керівниці юстиції Львівщини, є обмеження права виїзду закордон.

«Раніше державний виконавець відносно таких осіб був зобов’язаний звертатися до суду з поданням про обмеження таких осіб щодо виїзду закордон. На жаль, статистика задоволених подань, зокрема, в такій категорії справ як стягнення аліментів, не досягала в Львівській області навіть 20%. Але сьогодні державний виконавець згідно із своїм рішенням стосовно особи, яка має сукупну заборгованість за понад 6 місяців, має право без вердикту суду прийняти рішення відносно обмеження права виїзду закордон. Я думаю, що це буде дуже сильна мотивація заплатити заборгованість», – зазначила вона.

І додала, що прикордонна служба матиме списки цих боржників

Друге нововведення – обмеження права керування транспортним засобом.

«Якщо при такій ціні за паливо, людина має можливість їздити за кермом, – значить в неї є і кошти, щоб утримувати дитину», – резюмувала Іванна Смачило.

Водночас вона додала, що після сплати заборгованості по аліментах, ці обмеження будуть скасовані.

«Що стосується прав на водіння, то це буде так само, як із обмеженням при порушенні правил дорожнього руху», – пояснила посадовець.

Третє – обмеження права на полювання.

«Ні для кого не секрет, що полювання є дороговартісним задоволенням. Маєш можливість полювати – значить маєш кошти», – наголосила посадовець.

Серед іншого – безробітних боржників аліментів будуть «прилаштовувати» на суспільно корисні роботи.

«Ті, хто не можуть знайти місце праці, працюватимуть на суспільно корисних роботах і всі кошти, зароблені там будуть йти на погашення заборгованості по сплаті аліментів», – пояснила Іванна Смачило.

«Із чим ми стикалися у старому законодавстві? У нас були законом обмежені методи впливу на таких боржників. Ми мали ситуації, коли особи мали кошти, нерухомість, транспорт,які зареєстровані на інших осіб, коли вони неофіційно працевлаштовані, але мають доходи…Але у нас не було законних методів впливу, щоби мотивувати цю людину платити, тепер вони у нас є…

Я вважаю, що надзвичайно справедливий закон. Від сьогоднішнього дня ми будемо динамічно змінювати ситуацію в цьому напрямку. Впевнена, що в найближчі тижні ми змінимо ситуацію щодо таких боржників», – наголосила начальниця Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині запустили так звану «дошку ганьби» злісних неплатників аліментів: у списку вже є 1672 особи.