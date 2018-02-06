Від початку лютого поліцейські Львівщини розшукали трьох зниклих дітей

Протягом лютого правоохоронці Львівщини розшукали трьох зниклих дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
До поліції 3 лютого надійшло два повідомлення про зникнення 14-річних хлопця та дівчини. В обох випадках батьки неповнолітніх інформували, що діти пішли на прогулянку і додому не повернулися. Місцеперебування школярів було невідомим.
Сьогодні, 6 лютого, працівники ювенальної превенції поліції Львівщини розшукали зниклих дітей. Хлопець перебував в Городоцькому районі у родичів, а дівчина – вдома у подруги.
Школярів здоровими та неушкодженими правоохоронці повернули додому, вирішується питання про притягнення їхніх батьків до адміністративної відповідальності.
Загалом протягом лютого правоохоронці розшукали трьох зниклих дітей.
Юлія Шпак