Від початку лютого поліцейські Львівщини розшукали трьох зниклих дітей

Протягом лютого правоохоронці Львівщини розшукали трьох зниклих дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До поліції 3 лютого надійшло два повідомлення про зникнення 14-річних хлопця та дівчини. В обох випадках батьки неповнолітніх інформували, що діти пішли на прогулянку і додому не повернулися. Місцеперебування школярів було невідомим.

Сьогодні, 6 лютого, працівники ювенальної превенції поліції Львівщини розшукали зниклих дітей. Хлопець перебував в Городоцькому районі у родичів, а дівчина – вдома у подруги.

Школярів здоровими та неушкодженими правоохоронці повернули додому, вирішується питання про притягнення їхніх батьків до адміністративної відповідальності.

Загалом протягом лютого правоохоронці розшукали трьох зниклих дітей.