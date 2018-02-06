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У Стрию «Пежо» збив двох дівчат

Юлія Шпак

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У Стрию водій «Пежо» збив двох пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 лютого близько 20.30 на вулиці Шевченка у місті Стрий.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Пежо 508», 26-річний стриянин, скоїв наїзд на пішоходів.

Внаслідок автопригоди двоє осіб, 17-річна мешканка Стрийського району та 19-річна жителька міста Трускавець, отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги дівчата повернулися додому.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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