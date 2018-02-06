У Львові жінка вкрала 220 «кіндерів», щоб потрапити до столиці

Личаківський районний суд Львова оштрафував на 850 гривень жінку, що вкрала 220 шоколадних яєць. Про це йдеться у вироку суду за 25 січня 2018 року, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, 27 грудня 2017 року близько 12.00 год. жінка, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр К» на вул. Хмельницького, таємно викрала 56 цукерок «Кіндер сюрприз» та 164 цукерки «Кіндер джой», загальною сумою 5690 грн. Пізніше у суді жінка пояснила, що побачила візок із коробкою кіндерів біля стелажів і вирішила їх вкрасти. Вона перепакувала цукерки у свій рюкзак і вийшла з гіпермаркету. Уже на паркінгу її зустрів охоронець магазину, який її і викрив.

Також обвинувачена зазначила, що хотіла в подальшому продати солодощі та за вилучені кошти дістатися Києва.

Таким чином суд прийняв рішення оштрафувати жінку за злочин на 850 гривень.

Раніше Львівський портал писав, що у Львові суд кинув майже на 5 років за грати чоловіка, що поцупив шоколадні яйця.