Цього року львівський аеропорт відкриє сім нових рейсів. Деталі

Цього року аеропорт «Львів» відкриває сім нових напрямків. Про це повідомили у прес-службі аеропорту.

Угорський лоукост-перевізник WIZZ AIR анонсував відкриття чотирьох нових напрямків: у Польщу – Катовіце та Гданськ, Німеччину – Дортмунд та Англію – Лондон (Лутон).

У Гданськ та Катовіце польоти розпочнуться з 26 березня, двічі на тиждень (понеділок та п’ятниця). У Катовіце з 20 червня частота збільшиться до 4 разів на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця та неділя)

Також з 26 березня будуть запущені рейси до Дортмунду, хоча раніше їх початок анонсували лише на 21 травня. Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень, по понеділках і п’ятницях.

Великий попит на квитки змусив перенести і дату запуску перельотів у Лондон (Лутон) з вересня 2018 року, як повідомлялося раніше, на 1 травня 2018 року. Рейс буде здійснюватись тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

З 27 березня 2018 року LOT розпочне авіасполучення між Львовом та Ольштином. Перельоти будуть виконуватися два рази в тиждень, у вівторок та суботу, в нічний час доби.

Політ зі Львова до Ольштина буде виконуватись у часовий проміжок між виконанням рейсів Варшава-Львів-Варшава.

За такою ж схемою, коли борт прилітає ввечері з Варшави до Львова, а вночі летить в регіональне місто Польщі, повертається до Львова і вранці вилітає до Варшави, LOT вже кілька місяців працює на лінії Львів-Бидгощ.

З 27 квітня МАУ відкриває прямі рейси Львів-Барселона. Польоти у Барселону почнуть виконуватись 27 квітня 2018 року один раз на тиждень у п’ятницю, а з 19 червня 2018 року рейс буде перенесено на вівторок. На сьогоднішній день бронювання та продаж квитків поки не відкрито.

З 8 червня авіакомпанія YANAIR відкриває прямі рейси зі Львова в Батумі.. Спочатку польоти до Грузії будуть відбуватися один раз на тиждень, щоп’ятниці, а з 19 червня буде додано другий рейс – у вівторок.

Нагадуємо, що з 8 грудня 2017 року нові напрямки ввела авіакомпанія Ernest. Італійський лоукостер розпочав польоти до Неаполя та Венеції та обіцяє не зупинятись на цьому.

Таким чином на цей момент відомо про відкриття 7 нових напрямків у 2018 році, які запланували чотири авіакомпанії.