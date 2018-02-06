Нова керівниця юстиції Львівщини про звільнення Жукровського: «Крапку поставить суд»

Очільниця Головного територіального управління юстиції у Львівській області Іванна Смачило прокоментувала під час прес-конференції звільнення екс-керівника відомства Ярослава Жукровського, зазначивши, що займає у цій ситуації нейтральну позицію, передає кореспондент Львівського порталу.

«Зараз займаю повністю нейтральну позицію. Із ним нормально спілкуюся. Але не втручаюся, тому що є різні суб’єктивні і об’єктивні обставини. Суд в цьому випадку поставить логічну крапку», – зауважила вона.

Водночас Іванна Смачило зазначила, що її призначили на посаду без конкурсу, бо «потрібно було комусь керувати управлінням».

«Стосовного мого призначення скажу наступне: у державній установі склалася така ситуація, що потрібно було терміново брати комусь в руки цей процес, тому що, незалежно від будь-яких причин і обставин чи позитивних чи негативних, державна установа має забезпечувати своє функціонування. Рішення було прийняте в понеділок, у вівторок – я вже була тут. Сталася така ситуація, що потрібно було комусь керувати управлінням. Як у майбутньому вирішить суд, як складеться ситуація, – я зі всім погоджуся.

Ми не можемо передбачати, яке буде рішення суду, як далі складуться обставини. Якщо громада Львівщини вважає, що має бути конкурс, впевнена, що Міністерство юстиції завжди відкрите для такого діалогу і прислухається до цього», – зазначила новоспечена керівниця юстиції Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал раніше, напередодні Нового року стало відомо про звільнення Ярослава Жукровського з посади керівника юстиції Львівщини. Екс-начальник оскаржив своє звільнення і вважає його незаконним.