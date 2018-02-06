Німецькі пластичні хірурги провели у Львові 17 безкоштовних операцій

Подружжя відомих пластичних хірургів з Німеччини –Клаус Екснер та Б’янка Байкан-Екснер з 31 січня до 5 лютого перебували у Львові. На базі опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні німецькі фахівці спільно з львівськими хірургами безкоштовно проконсультували 52 та прооперували 17 пацієнтів зі складними вродженими і набутими вадами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповіли у 8-мій міській клінічній лікарні, хворих лікували зі всієї України. Зокрема, окрім Львова і Львівської області, пацієнти були з Івано-Франківської, Вінницької, Одеської, Чернівецької, Дніпровської, Харківської, Рівненської, Волинської, Кіровороградської, Хмельницької, Сумської, Київської областей.

«Упродовж чотирьох операційних днів виконано 17 оперативних втручань з приводу вроджених та набутих вад розвитку. З них 11 операцій проведено щодо вроджених та післяопікових птозів верхніх повік, 3 операції щодо реконструкції зовнішнього вуха, 2 операції – усунення доброякісних новоутворів із шкірною пластикою, та 1 операція – реконструкція післяопераційного дефекту молочної залози шкірно-м’язовим клаптем на судинній ніжці», – розповіли у 8-мій міській клінічній лікарні.

Зазначимо, що цей візит німецьких лікарів є дев’ятим за останні п’ять років. Співпраця з пластичним хірургом Клаусом Екснером триває з 2012 року, коли він приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро-2012», щоби впродовж тижня безкоштовно оперувати дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких вболівальників «BigShoe». З того часу Клаус Екснер намагається двічі на рік приїжджати до Львова. Спершу він приїжджав один, проте згодом до нього приєдналася дружина, яка також є пластичним хірургом. За цей час – з 2012 року німецькі фахівці проконсультували понад 400 пацієнтів і майже 170 пацієнтів прооперували. Як правило, німецькі фахівці завжди беруться за найважчі випадки, а також пріоритет мають малозабезпечені родини. Поїздки хірургів оплачують благодійники, а операції вони проводять безкоштовно.

«Завдяки цій співпраці українські пацієнти можуть безкоштовно отримати якісну медичну допомогу, зокрема виправити складні дефекти м’яких тканин, а львівські лікарі – освоїти та запровадити у практику нові види пластичних і реконструктивних втручань», – зазначають у 8-мій міській клінічній лікарні.