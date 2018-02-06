ОСТАННІ НОВИНИ

На території одного із заказників Львівщини незаконно зрубали дерева

Катерина Родак

|

На території загальнозоологічноого заказника державного значення «Діброва» на території Жидачівського незаконно зрубали дуби та граби.

 

Як повідомили Львівському порталу у Держекоінспекції Львівщини, у ході проведення рейдової перевірки виявлено факт незаконної зрізки 4 дерев порід дуб та граб невстановленими особами  на території Ходорівського  лісництва.

Лісництво, за інформацією екоінспекції,  охороняється ДП «Стрийський лісгосп».

За попередніми розрахунками, сума шкоди, заподіяна території природно-заповідного фонду, становить 31 000 грн. У Жидачівському  відділі поліції наразі розслідують цей факт.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...