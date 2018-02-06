На території одного із заказників Львівщини незаконно зрубали дерева

На території загальнозоологічноого заказника державного значення «Діброва» на території Жидачівського незаконно зрубали дуби та граби.

Як повідомили Львівському порталу у Держекоінспекції Львівщини, у ході проведення рейдової перевірки виявлено факт незаконної зрізки 4 дерев порід дуб та граб невстановленими особами на території Ходорівського лісництва.

Лісництво, за інформацією екоінспекції, охороняється ДП «Стрийський лісгосп».

За попередніми розрахунками, сума шкоди, заподіяна території природно-заповідного фонду, становить 31 000 грн. У Жидачівському відділі поліції наразі розслідують цей факт.