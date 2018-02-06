На Львівщині гудітимуть сирени

Завтра, 7 лютого, з 14.50 до 14.55 проводитимуть навчальне оповіщення населення Львова та області за сигналами цивільного захисту з увімкненням сирен та передачі інформації через засоби телебачення та радіомовлення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Мета увімкнення засобів оповіщення – навчальна, тому практичні заходи відпрацьовуватися не будуть, тож мешканців просять зберігати спокій.

Як повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім».

«Почувши сигнал, негайно увімкніть гучномовці проводового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі на хвилю «Львівського радіо» на частоті 103,3 МГц в ФМ-діапазоні, а телеприймачі переключіть на ефірні канали «Першого національного», Національної суспільної телекомпанії України, ТРК «Львів», обласного телебачення або телеканал «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» та прослухайте повідомлення департаменту з питань Львівської облдержадміністрації», – зазначають в управлінні.