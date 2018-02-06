Львівські кінологи – найкращі серед митників

Кінологічну команду Львівської митниці ДФС визнано найкращим кінологічним структурним підрозділом серед митниць ДФС за результатами роботи у 2017 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

Керівнику львівських кінологів було вручено кубок «Кращий кінологічний підрозділ 2017».

Так, львівські кінологи у 2017 році виявили 115 випадків переміщення наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів, що майже удвічі більше, ніж у 2016 році.

Окрім того, впродовж 2017 року інспектори-кінологи Львівської митниці ДФС відзначились у двох змаганнях кінологічних команд. Так, за результатами змагань у Тернополі, бронзовим призером з пошуку наркотичних засобів став інспектор-кінолог Мирослав Манишин з лабрадором Кондором, а в місті Києві переможцем з пошуку тютюнових виробів став інспектор-кінолог Володимир Добровольський з лабрадором Лакі.