ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські кінологи – найкращі серед митників

Омелян Шевчук

|

Кінологічну команду Львівської митниці ДФС визнано найкращим кінологічним структурним підрозділом серед митниць ДФС за результатами роботи у 2017 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

 

Керівнику львівських кінологів було вручено кубок «Кращий кінологічний підрозділ 2017».

Так, львівські кінологи у 2017 році виявили 115 випадків переміщення наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів, що майже удвічі більше, ніж у 2016 році.

Окрім того, впродовж 2017 року інспектори-кінологи Львівської митниці ДФС відзначились у двох змаганнях кінологічних команд. Так, за результатами змагань у Тернополі, бронзовим призером з пошуку наркотичних засобів став інспектор-кінолог Мирослав Манишин з лабрадором Кондором, а в місті Києві переможцем з пошуку тютюнових виробів став інспектор-кінолог Володимир Добровольський з лабрадором Лакі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...