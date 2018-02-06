«Горіховий дім» та патрульні Львова спечуть 10 кілограмів печива для Львівського геріатричного пансіонату

Завтра, 7 лютого, «Горіховий дім» спільно з патрульними поліцейськими Львова проведе благодійну акцію. Троє патрульних поліцейських разом з командою соціальної пекарні «Горіховий дім» спечуть 10 кілограмів печива, які передадуть у Львівський геріатричний пансіонат та хоспіс в Угневі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Розпочнеться акція о 10.00 год. у пекарні «Горіховий дім», що на вул. Тобілевича, 8. До обіду команда планує напекти сухого печива і опісля відвезти гостинці до Угнева.

Акцію організатори приурочують до Всесвітнього дня спонтанного прояву добра, який відзначають 17 лютого.

«Напередодні Всесвітнього дня спонтанних добрих вчинків, ми хочемо нагадати, що кожен може стати волонтером, а добрі справи треба робити постійно, не залежно від дат. Допомагати – це просто і благородно. Адже є ті, хто потребує нашої турботи кожного дня», – розповідає Віра Проців, старший лейтенант поліції, інспектор ВЗГ УПП у Львівській області.