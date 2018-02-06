Будинок біля Парку культури перебудують під готель з рестораном

У Львові неподалік Парку культури на вулиці Лижв’ярській планують збудувати готель з рестораном.

Як йдеться у проекті пропонованих змін у план території вулиці Лижв’ярської і Парку культури, під готель перебудують існуючий будинок.

За намірами забудовника – ФОПа «Корнієнко С. Є» – на вулиці Лижв’ярській, 30 передбачена реконструкція існуючої двоповерхової будівлі із надбудовою до 4-х поверхів для розміщення готелю на 16 номерів та ресторану в цокольному поверсі.

Для паркування відвідувачів нового готелю пропонується розмістити гостьову стоянку на ділянці з тильної сторони від вулиці.

До 5 березня у Львові триватиме громадське обговорення цього проекту. Усі пропозиції можна подавати до управління «Секретаріат ради» за телефоном 032 297 57 63.

19 лютого у великій сесійній залі Львівської міськради о 18.00 год. відбудеться зустріч з головним архітектором проекту.

Нагадаємо, що вже багато років на території Парку культури ведеться незаконне будівництво. Минулого року забудовник самовільно розширився у межах парку, проте встановлений ним паркан одразу демонтували. Власницею земельної ділянки, на якій ведеться незаконне будівництво, є дружина колишнього депутата облради та висуванця у мери Львова під час виборів-2015 він “Нашого краю” Олега Баляша.