Аеропорт «Львів» перевіз у січні майже 86 тисяч пасажирів

У січні 2018 року аеропорт «Львів» збільшив пасажиропотік на 6,2%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

Так, у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького» у січні 2018 року авіаперевезеннями скористалися 85,6 тис. пасажирів, що на 46,3% більше, ніж у січні 2017 року (58,5 тис. пасажирів) та на 6,2% більше, аніж у грудні 2017 року (80,6 тис. пасажирів).

Ще кращі показники росту пасажиропотоку на міжнародних рейсах, вони становлять 54,8%.

Кількість здійснених рейсів зросла до 993-х, що на 38,9% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (715) та на 11,4% більше, аніж у грудні 2017 року.