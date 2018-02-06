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Аеропорт «Львів» перевіз у січні майже 86 тисяч пасажирів

Катерина Родак

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У січні 2018 року аеропорт «Львів» збільшив пасажиропотік на 6,2%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

 

Так,  у  Міжнародному  аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького» у січні 2018 року авіаперевезеннями скористалися 85,6 тис. пасажирів, що на 46,3% більше, ніж у січні 2017 року (58,5 тис. пасажирів) та на 6,2% більше, аніж у грудні 2017 року (80,6 тис. пасажирів).

Ще кращі показники росту пасажиропотоку на міжнародних рейсах, вони становлять 54,8%.
Кількість здійснених рейсів зросла до 993-х, що на 38,9% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (715) та на 11,4% більше, аніж у грудні 2017 року.

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