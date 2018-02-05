В Україні створять національнy гарячу лінію емоційної підтримки

Міністерство охорони здоров’я у партнерстві з громадськими організаціями, що працюють у сфері психічного здоров’я, ініціює проект «Лінія життя. Україна». Його суть – створення національної телефонної гарячої лінії для емоційної підтримки українців та запобігання самогубству. Про це йдеться на сайті МОЗ, передає Львівський портал.

Ситуація щодо самогубств у нас є вкрай тривожною: Україна є однією із 25 країн світу з найвищими показниками суїцидів, водночас, наші показники є одними із найвищих у Європі. Військовий конфлікт на Сході країни посилює емоційну кризу.

Саме тому в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун ініціювала створення проекту «Лінія життя. Україна».

«Самогубство – це трагедія, яка стосується не лише однієї людини, а й рідних і усього народу. Формуючи розуміння проблем цих людей та налаштованість їм допомогти, можна реально запобігти самогубству. Я дуже вдячна громадським організаціям, які сьогодні працюють разом задля порятунку українців”, – зазначила доктор Уляна Супрун.

Очолив проект Піт Шмігель, міжнародний експерт і колишній генеральний директор громадської організації «LifelineAustralia» – гарячої лінії, яка щороку надавала емоційну підтримку понад 1 млн австралійців.

«Робота, яку проводять неурядові організації в Україні у сфері психічного здоров’я, надихає. Важливо так само мати лідерство в цьому питанні самого міністра. Важливо також, що у нас є спільне бачення проблеми і шляхів її подолання: представники неурядових організацій погоджуються, що для підтримки більшої кількості людей потрібен комплексний підхід на національному рівні», – підсумував результати зустрічей з ключовими неурядовими організаціями Піт Шмігель, українець за походженням.

Найкращі світові практики організації подібної гарячої лінії зводяться до таких елементів: робота в режимі 24/7/365 (24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік), безкоштовні дзвінки, анонімність, максимальна емпатія до клієнта, грунтовне навчання персоналу і створення єдиної національної системи з одним контактним номером.

«У Австралії завдяки роботі національної гарячої лінії вдається рятувати 50 тисяч життів щороку. Ми впевнені, що створення такої лінії тут допоможе врятувати життя багатьом українцям. Коли українці в кризовому стані телефонуватимуть у «Лінію життя», ми хочемо, щоб вони знали, що до них віднесуться з повагою, їх вислухають і почують (на жаль, іноді слухати і чути – це різні речі), підтримають, що їхня ситуація не є безнадійною і в подальшому їм є куди звернутись за допомогою. Ці невеликі акти співчуття часто рятують життя», – говорить пан Шмігель.

Наразі учасники проекту розробляють оперативний план і співпрацюють з міжнародними доноськими співтовариствами щодо можливих форм підтримки.