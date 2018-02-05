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Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя

Юлія Шпак

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Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя британського аналітичного центру The Legatum Prosperity Index. Про це йдеться на сайті організації, передає Громадське.

 

Найнижчі оцінки Україна отримала у галузі охорони здоров’я та особистої безпеки. По 135 балів із 149. Трохи кращі — ефективність роботи влади та рівень соціального капіталу. Україна отримала 130 та 115 очок відповідно. Найкращі показники у галузі освіти — 48, економіки — 84, а також за рівень свободи особистості. Його оцінили у 95 балів.

Першу трійку в рейтингу представляють Норвегія, Нова Зеландія та Фінляндія. США опинились на 18 місці, а Росія стала 101-ю. Польща посіла 32 місце, Угорщина — 45, Білорусь — 95, Молдова — 98. Остання трійка — Судан, Центральноафриканська Республіка та Ємен.

Цьогорічний рейтинг України на 5 позицій нижчий, аніж минулого року. Тоді Україна була 107-ма серед інших держав світу. Починаючи з 2006 року, коли був опублікований перший Індекс процвітання, наша держава опустилась у таблиці на 17 позицій.

Країни оцінюють на основі результатів опитувань громадян цих країн за вісьма категоріями: стан економіки, соціальної сфери, влади, підприємництва, охорони здоров’я та персональної свободи громадян у їхніх країнах.

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