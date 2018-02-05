У Львові відкрили Навчально-практичний центр ІТ-технологій

На базі ДНЗ «Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій» урочисто відкрили Навчально-практичний центр ІТ-технологій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Навчально-практичний центр ІТ-технологій оснащений майстернями із сучасним обладнанням, комп’ютерними технологіями та новою оргтехнікою і спрямований на професійно-практичну та професійно-теоретичну підготовку учнів.

Завдяки новому навчально-практичному центру, планують зробити на базі навчального закладу сервісний центр із ремонту комп’ютерної техніки освітніх закладів м. Львова, а також надавати послуги з проведення мережі, встановлення та налагодження системи відеоспостереження тощо. Для цього є і кадровий потенціал, і необхідна техніка.

Зазначимо, що для функціонування Навчально-практичного центру ІТ-технологій витратили понад 500 тисяч гривень, з них 300 тис було виділено в межах реалізації Програми розвитку освіти Львівщини до 2015 року, решта – за рахунок коштів спеціального фонду та допомоги підприємств.