У франківській лікарні померла жінка, яка хворіла одразу і на грип, і на кір

В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні в ніч на 3 лютого померла 25-річна жінка, яка одночасно хворіла на грип та кір. Про це пише Gazeta.ua, передає Львівський портал.

«15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім захворіла на кір. Спершу її доставили в Надвірнянську райлікарню з одного з сіл району. 1 лютого з Надвірнянської райлікарні її доставили в Івано-Франківськ у шоці третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося. Точна причина смерті ще не встановлена – тривають експертизи», – кажуть в обласній поліції.

Зазначимо, що Івано-Франківщина є лідером в Україні за кількістю хворих на кір. В області вже два тижні як закінчилися запаси вакцин від хвороби, а додаткові вакцини з інших регіонів у область досі не надійшли.