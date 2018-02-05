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У Академії сухопутних військ «перше курсантське хрещення» іспитами

Омелян Шевчук

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Незважаючи на морозну лютневу погоду для курсантів Національної академії розпочалась гаряча пора складання заліків та іспитів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

 

Нині курсанти всіх спеціальностей показують свої знання, набуті під час першого півріччя навчального року. Так, сьогодні своєрідне «перше курсантське хрещення» пройшли курсанти першого курсу факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, які склали свій перший іспит з профільної дисципліни.

«Без сумніву, під час відповідей курсантів відчувається переживання, але не зважаючи на це, вони показують гідні результати», — зазначив викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення майор Валерій Малюк.

Цей складний для кожного майбутнього офіцера етап випробувань проходять й більш досвідчені курсанти старших курсів. Наприклад, майбутні командири механізованих підрозділів сьогодні склали залік із дисципліни «Водіння бойових машин». Від курсантів вимагалось не лише досконале знання теоретичного матеріалу, а й застосування його на практиці.

«На початку мого навчання було надзвичайно складно, але пройшовши чотири роки військового вишколу, я можу сказати, що набув багато досвіду і знань. Саме тому сьогодні був впевнений у своїх відповідях й отримав високу оцінку», — прокоментував курсант-відмінник Олег Малиняк.

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