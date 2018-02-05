Представниця Львівщини стала переможницею юнацького чемпіонату України з біатлону

В неділю, 4 лютого, на навчально-спортивній базі зимових видів спорту Міністерства оборони України «Тисовець» у Сколівському районі успішно завершився чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат. Представниця Львівщини Юлія Городна стала переможницею юнацького чемпіонату України з біатлону. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Участь у цих офіційних юнацьких змаганнях національного рівня взяли 113 молодих біатлоністів, які представляли збірні команди 6 областей України та м. Києва.

Кращими у складі Львівщини виявилися вихованці новояворівської школи біатлону Юлія Городна, яка посіла 1 місце в гонці переслідування на дистанції 7,5 км, а також фінішувала на 5 місці в спринті на 6 км (старші дівчата).

Інші представники збірної області продемонстрували такі результати: Олена Городна – 4 місце спринт 5 км, 4 місце гонка переслідування 6 км. (молодші дівчата), Василь Копитко – 9 місце, спринт 7,5 км, 8 місце гонка переслідування 10 км (старші юнаки), Андрій Гелеш – 6 місце спринт 6 км, 13 місце гонка переслідування 7,5 км (молодші юнаки), Сергій Партика – 7 місце спринт 6 км, 7 місце гонка переслідування 7,5 км (молодші юнаки).

Варто зазначити що саме Юлія Городна потрапила до складу збірної команди України на першу всесвітню зимову гімназіаду-2018 (Гренобль, Франція, 5-10 лютого 2018 року).