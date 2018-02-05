Поліція арештувала ще три автобуси АТП-1

Вчора та сьогодні поліція затримала 3 автобуси, що належать АТП-1. Нагадаємо, усі автобуси підприємства є в системі «Рубіж», оскільки АТП-1 має боргові зобов’язання за купівлю автобусів у 2010 році перед Львівськими автобусними заводами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Вчора поліція затримала автобус «Електрон». Машину супроводжували в парк і передали на збереження, про що є відповідний акт.

Сьогодні вдень поліція зупинила машину середнього класу ЧАЗ. Потім – ще одну, яку супроводжували до кінцевої зупинки по маршруту. Ці машини передані підприємству і перебувають на території парку, про що також складено відповідні акти, без права виїзду. Минулого тижня було затримано автобус «Атаман», – розповів директор АТП-1 Орест Хамула.

Нагадаємо, схожий інцидент стався у січні.