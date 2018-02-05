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Наступного тижня планують розпочати ремонт Замарстинівської

Вероніка Рой

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Наступного тижня хочуть розпочати ремонтні роботи на вулиці Замарстинівській. Розпочнуться вони з демонтажу мереж електротранспорту. Про це сьогодні, 5 січня, розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«За декілька днів ми будемо підписувати угоду з підрядником по ремонту вулиці Замарстинівської. Я думаю, що з середи почнуть демонтовувати мережі «Львівелектротранспорту» і почнуться роботи по цій вулиці. Будемо робити лютий-червень, щоб цей складний кусок вул. Замарстинівської був зроблений і вона стала окрасою міста Львова, щоб автівки могли нормально їхати та електротранспорт», – розповів він.

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