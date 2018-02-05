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На Пустомитівщині в поліції з’явився новий начальник

Олександр Косик

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У Пустомитівському відділу поліції призначили нового керівника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 5 лютого, т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Микола Самарчук представив особовому складу в.о. начальника Пустомитівського відділу поліції полковника поліції Назара Коминара.

«Пустомитівський район складний як в географічному, так і в інших відношеннях. Завдань для правоохоронців тут вистачає, тому головна вимога до нового керівника – активно братись до роботи і мотивувати до цього ж колектив», – наголосив під час представлення Микола Самарчук.

Довідка

Полковник поліції Назар Коминар, 1975 року народження, уродженець Львівщини, освіта вища юридична, одружений, виховує двох дітей. В органах внутрішніх справ служить з 2004 року.

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