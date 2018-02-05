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На Львівській митниці проведуть розслідування через зупинку роботи ПП «Шегині» на 10 годин

Катерина Родак

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Сьогодні, 5 лютого, під час апаратної наради, голова Львівської ОДА Олег Синютка дав доручення провести службове розслідування  щодо несвоєчасного інформування та ненадання допомоги пункту пропуску “Шегині”, який протягом близько 10 годин залишався без електропостачання в ніч на 4 лютого. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

За словами голови ЛОДА, керівництво Львівської митниці дізналося про відключення електроенергії на пункті пропуску «Шегині» зранку 4 лютого.

«В.о. керівника митниці (Сергій Панчук-ред.)  я о 10.00 год. підняв, і він від мене дізнався, що в нього стоїть весь пункт переходу», – зазначив Олег Синютка.

Керівник обласного департаменту ЖКГ Назарій Романчук своєю чергою додав, що про надзвичайну подію на кордоні вночі митники не повідомили ні ОДА, ні ДСНС.

«Керівництво Шегинської митниці не забезпечило своєчасне інформування Львівської ОДА і ДСНС, і відповідно ми не мали можливості своєчасно відновити електропостачання», – заявив він під час сьогоднішнього брифінгу.

Аварія на електромережах пропускного пункту «Шегині» трапилась у проміжку між 00.00 – 02.00 год. 4 лютого. Через відсутність струму не працював митний пост, відтак тисячі автівок змушені були стояти у чергах, чекаючи на повернення електрики. Відновили електроенергію аж об 11.30 год.

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