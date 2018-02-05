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На Львівщини прикордонники вилучили раритетну «Волгу»

Олександр Косик

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У пункті пропуску «Шегині» під час здійснення прикордонного контролю правоохоронці виявили раритетний автомобіль зі зміненою реєстраційною табличкою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

 

Учора, 4 лютого, під час оформлення на виїзд з України автомобіля «ГАЗ-21» української реєстрації, за кермом якого перебував 38-річний житель Львівщини, прикордонники вирішили провести повну ідентифікацію транспортного засобу. Під час спеціальної перевірки правоохоронці з’ясували, що номер кузова автомобіля 1968 року випуску не відповідає номеру, вказаному у дублюючій таблиці.

По цьому випадку прикордонники проінформували співробітників Національної поліції, які в подальшому вилучили транспортний засіб для проведення експертного дослідження та прийняття правового рішення.

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