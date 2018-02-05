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На Львівщині подали рекордну кількість заявок на конкурс мікропроектів

Дарина Смеречанська

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У п’ятницю, 2 лютого, о 17:00 год. завершився прийом заявок на обласний конкурс проектів місцевого розвитку. Цього року конкурсанти подали рекордну кількість проектів – 2765. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

 

Із 2765 поданих проектів відділ відповідно до рішення Конкурсної ради до 17:00 год. 2 лютого проаналізував та надіслав на доопрацювання 575 заявок, 1360 проектам – присвоїв реєстраційні номери, 830 – опрацьовує.

За словами начальника цього відділу Івана Собка, усі, хто подав заявку 1 – 2 лютого, чекають від сьогодні, 5 лютого, на реєстраційний номер (в ідеальному випадку) або отримають відмову, якщо пакет документів не відповідає умовам конкурсу. «Згідно з рішенням Львівської обласної ради №542 відділ має 20 днів на опрацювання всіх документів. Підкреслюю, що ті, хто отримає відмову, зможе подати свою заявку вже на конкурс 2019 року», – поінформував посадовець.

Іван Собко додав, що відділ докладе максимум зусиль, аби якомога швидше завершити опрацювання 830 заявок. «Опісля підготуємо аналітичну інформацію для ознайомлення громадськості та відповідно до рішення №542  всі зареєстровані заявки передамо Конкурсній раді з метою допуску їх на розгляд експертної комісії», – сказав він.

Крім того, у відділі закликають конкурсантів активно відстежувати статус заявки та відвідувати свою електронну пошту, яку вказано в реєстраційній картці.

 

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