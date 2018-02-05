На Львівщині більшало хворих на грип та ГРВІ

За минулий 5 тиждень (29.01-04.02) в області захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 10 982 осіб, що на 1 453 випадки більше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 435,9 при епідемічному порозі 559,7. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У м. Львові за цей же період захворіло відповідно 3 496 (5 тиждень) та 4 112 (4 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 547,8 при епідпорозі 757,54. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом 5 тижня з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області госпіталізували 207 осіб (1,9%).

Станом на 02.02.2018р. у Львівській області отримали щеплення проти грипу 3 870 осіб, в т.ч. з групи ризику 3 418 осіб.