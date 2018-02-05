На кордоні затримали осіб, які відстрілювались втікаючи від прикордонників

На Закарпатті затримали осіб, які відстрілювались від прикордонників втікаючи на Toyota Land Cruiser . Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними відомства, під час патрулювання прилеглої до кордону території прикордонний наряд відділу «Богдан» Мукачівського загону помітив зупинку транспортного засобу «Тойота Ленд Крузер» чеської реєстрації, з якого вийшло двоє невідомих та направились у бік державного кордону. На законну вимогу прикордонників зупинитись та надати документи чоловіки почали втікати, один з них здійснив кілька пострілів вгору. В свою чергу прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору, але це не зупинило зловмисників, які вдались до втечі у напрямку населеного пункту Богдан.

По даному факту прикордонники повідомили співробітників Рахівського відділення Національної поліції в Закарпатській області та розпочали оперативно-розшукові заходи. В ході проведеної перевірки вдалось встановити та затримати правопорушників. Ними виявились 30 та 25-річний жителі селища Богдан Рахівського району Закарпатської області. Крім того, правоохоронцями виявлено автомобіль-втікач, стріляну гільзу та вилучено мисливський карабін.

Затриманих осіб доставлено до відділу прикордонної служби «Богдан» з метою складання адміністративно-процесуальних документів за ст.ст. 202, 185-10 КУпАП. Пояснити свої вчинки затримані відмовились. Оцінку діям правопорушників та міру покарання визначатиме суд.