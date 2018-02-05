На аукціон виставлять 270 невикористовуваних земельних ділянок у Львівській області

Понад 270 невикористовуваних земельних ділянок в області виставлять на аукціон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З метою організації ефективного використання земель та уникнення їх використання із порушенням земельного законодавства, в області триває аудит земель сільськогосподарського призначення. За підсумками аудиту органи місцевого самоврядування активно ініціюють виставлення вільних земельних ділянок на аукціон для продажу прав оренди.

Відтак, органи місцевого самоврядування вже подали до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 727 клопотань на включення земельних ділянок, які не використовуються, для виставлення на аукціон. З них – 276 клопотань Держгеокадастр вже включив до переліку. Найактивнішими є Стрийський, Перемишлянський та Жидачівський райони.

Також, як зазначили в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, вивчається питання загосподарювання невитребуваних (нерозподілених) часток (паїв), відбувається процес прийняття рішень та розпоряджень, що сприяє задіянню нерозподілених земельних часток (паїв).

«Завдяки моніторингу в області спостерігається активність відновлення спадщини та успадкування земельних ділянок спадкоємцями, а також чітко прослідковується ініціатива органів місцевого самоврядування в частині законодавчо встановленого обов’язку подачі заяви до суду про визнання певних земельних ділянок, що не мають спадкоємців «відумерлою спадщиною»», – зазначила директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз.

На неуспадковані земельні ділянки по закінченню 6-ти місяців з моменту відкриття спадщини органи місцевого самоврядування уклали 2,2 тисячі договорів оренди. Також для реалізації права розпорядження своїм майном 8,6 тисяч спадкоємців оформляють право власності на успадковані земельні ділянки, в тому числі за підтримки аграрних підприємств. 34 ділянки за рішенням суду визнали відумерлою спадщиною та передали у власність територіальним громадам.

Додамо, що наразі районні державні адміністрації прийняли розпорядження про передачу в оренду фермерським господарствам та сільськогосподарським підприємствам 8,3 тисячі невитребуваних земельних часток (паїв).