Львівським дітлахам презентують «Анімаційну абетку безпеки»

Львівський університет безпеки життєдіяльності та студія «АРТ-Відео» 6 лютого вперше подарують дітям мультиплікаційну абетку безпеки. Юні глядачі побачать захоплюючий серіал про Фокса і Трота, легенди про вогонь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі вишу.

Презентація проекту «Анімаційна абетка безпеки» відбудеться безпосередньо у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, де навчаються майбутні рятівники-вогнеборці. У фільмах «Фокс і Трот поспішають на допомогу» лисичка Фокс, знаменита рятівниця, прийде на допомогу малюкам: витягне кеди з тостера, дітей з води і з інших халеп та зупинить пожежі й повені. А все тому, що Фокс – головний спеціаліст з правил безпеки! Також діти побачать легенди про походження вогню (мультсеріал «Легенди України»).

Юні глядачі дізнаються про основи пожежної безпеки, адже електрика, газ, звичайні сірники, запальнички у дитячих руках можуть перетворитись із добрих друзів, які допомагають нам щодня, на джерело лиха для всієї сім`ї. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності навчають не тільки ліквідовувати надзвичайні ситуації, а й проводити профілактичну роботу з громадянами, починаючи з найменшого віку, адже «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» – основне завдання кожного рятувальника.

Найближчим часом герої серіалу Фокс і Трот заговорять польською та англійською мовами, оскільки презентації проекту «Анімаційна абетка безпеки» заплановані також у Польщі та інших країнах Європи.

Переглянути мультфільми про рятувальників-вогнеборців можна за посиланням: https://fex.net/#!818117349680