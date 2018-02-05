ОСТАННІ НОВИНИ

Львівським дітлахам презентують «Анімаційну абетку безпеки»

Дарина Смеречанська

|

Львівський університет безпеки життєдіяльності та студія «АРТ-Відео» 6 лютого  вперше подарують дітям мультиплікаційну абетку безпеки. Юні глядачі побачать захоплюючий серіал про Фокса і Трота, легенди про вогонь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі вишу.

 

Презентація проекту «Анімаційна абетка безпеки» відбудеться безпосередньо у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, де навчаються майбутні рятівники-вогнеборці. У фільмах «Фокс і Трот поспішають на допомогу» лисичка Фокс, знаменита рятівниця, прийде на допомогу малюкам: витягне кеди з тостера, дітей з води і з інших халеп та зупинить пожежі й повені. А все тому, що Фокс – головний спеціаліст з правил безпеки! Також діти побачать легенди про походження вогню (мультсеріал «Легенди України»).

Юні глядачі дізнаються про основи пожежної безпеки, адже електрика, газ, звичайні сірники, запальнички у дитячих руках можуть перетворитись із добрих друзів, які допомагають нам щодня, на джерело лиха для всієї сім`ї. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності навчають не тільки ліквідовувати надзвичайні ситуації, а й проводити профілактичну роботу з громадянами, починаючи з найменшого віку, адже «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» – основне завдання кожного рятувальника.

Найближчим часом герої серіалу Фокс і Трот заговорять польською та англійською мовами, оскільки презентації проекту «Анімаційна абетка безпеки» заплановані також у Польщі та інших країнах Європи.

Переглянути мультфільми про рятувальників-вогнеборців можна за посиланням: https://fex.net/#!818117349680

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...