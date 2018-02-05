Львів'ян кличуть до Дня Закоханих на реколекції «Що означає любити?»

У середу, 14 лютого, львів’ян запрошують на святкові реколекції «Що означає любити?». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Першій львівській медіатеці (головний зал, вул. Мулярська, 2а). Початок о 15.00 год. Організатор події – сайт «Духовна велич Львова» спільно з Львівською міською радою.

Проведе реколекції о. Михаїл Сивак, проректор Львівської Православної Богословської Академії, клірик кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП.

Основні питання, які будуть розглянуті під час зустрічі: Як зберегти сім’ю? Для чого потрібне вінчання? А якщо проти шлюбу батьки? Чи можна помилитися у виборі чоловіка чи дружини? Та, що робити, якщо подобається хтось на стороні? Чи є гріхом контрацепція? Та яка різниця між сексом та статевими відносинами?

Щоб взяти участь у заході, потрібно заповнити РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ

Контактна особа: Лідія Батіг, 0685038448.