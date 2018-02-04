Українські паралімпійці вибороли вісім медалей Кубку світу з біатлону

Українські біатлоністи вибороли вісім нагород на Паралміпіаді-2018. Про це повідомляє прес-служба НКСІУ.

Сьогодні, 3 лютого, стартувала Паралімпіада – Кубок світу у фінському місті Вуокатті. Національна паралімпійська збірна команда України, що вступає у складі 20 спортсменів виборола 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

Золоті нагороди вибороли: Рептюх Ігор, Шишкова Оксана та Лук’яненко Віталій.

Володарями срібних медалей стали: Радь Тарас та Прилуцька Ольга.

Бронзові нагороди отримали: Батенкова-Бауман Юлія, Ковалевський Анатолій та Рубановська Наталя.