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Українські паралімпійці вибороли вісім медалей Кубку світу з біатлону

Єва Корнійчук

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Українські біатлоністи вибороли вісім нагород на Паралміпіаді-2018. Про це повідомляє прес-служба НКСІУ.

 

Сьогодні, 3 лютого, стартувала Паралімпіада – Кубок світу у фінському місті Вуокатті. Національна паралімпійська збірна команда України, що вступає у складі 20 спортсменів виборола  3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

Золоті нагороди вибороли: Рептюх Ігор,  Шишкова Оксана та Лук’яненко Віталій.

Володарями срібних медалей стали: Радь Тарас та Прилуцька Ольга.

Бронзові нагороди отримали: Батенкова-Бауман Юлія, Ковалевський Анатолій та Рубановська Наталя.

 

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