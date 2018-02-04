У Львові за одну добу випало 64% місячної норми снігу

За період з 3 лютого до ранку 4 лютого у Львові випало 64% від місячної норми опадів. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова з посиланням на регіональний Гідрометцентр.

Так, за добу 3 лютого випало 16,7 мм опадів, за ніч 4 лютого – 11,5 мм, у той час коли орма опадів в лютому становить 44 мм.

Водночас синоптики прогнозують, що сьогодні у Львові протягом дня падатиме сніг, на дорогах збережеться ожеледиця.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради застерігає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обачними і обережними. Пішоходів – тепло одягатися, носити неслизьке, відповідне до погодних умов взуття; не ходити під розлогими деревами і триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Водночас – не вибігати на дорогу і переходити лише у спеціально відведених для цього місцях.

Водіям рекомендують під час ускладнення погодних умов за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим хто виїхав – бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Особливе прохання до водіїв великогабаритного транспорту при погіршенні погодних умов – об’їжджати Львів.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80.