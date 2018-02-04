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У Львові сьогодні пройде автопробіг невдоволених правилами розмитнення машин

Єва Корнійчук

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Сьогодні,4 лютого, о 14.00 год. у Львові стартує автопробіг водіїв в підтримку доступного розмитнення машин.

 

Про подію повідомили орагнізатори – ГО “Авто Євро Сила Львів”, зазначивши, що подіябна акція пройде й в інших містах України.

Автопробіг стартує о 14.00 год. від стадіону «Арена Львів». Уже зараз там скупчилось близько 150 автомобілів.

Автомобілі їхатимуть за маршрутом: «Арена Львів»-Стрийська-Наукова-Кульпарківська-Виговського-Городоцька-Сяйво-Левандівська-Шевченка-Омеляна Ковча-Винниця-Тунельна-Варшавська-проспект Чорновола-Липинського-Богдана Хмельницького-Галицьке перехрестя.

 

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