У Львові сьогодні пройде автопробіг невдоволених правилами розмитнення машин

Сьогодні,4 лютого, о 14.00 год. у Львові стартує автопробіг водіїв в підтримку доступного розмитнення машин.

Про подію повідомили орагнізатори – ГО “Авто Євро Сила Львів”, зазначивши, що подіябна акція пройде й в інших містах України.

Автопробіг стартує о 14.00 год. від стадіону «Арена Львів». Уже зараз там скупчилось близько 150 автомобілів.

Автомобілі їхатимуть за маршрутом: «Арена Львів»-Стрийська-Наукова-Кульпарківська-Виговського-Городоцька-Сяйво-Левандівська-Шевченка-Омеляна Ковча-Винниця-Тунельна-Варшавська-проспект Чорновола-Липинського-Богдана Хмельницького-Галицьке перехрестя.