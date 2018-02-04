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«Шевченківський гай» закрили на весь день через падіння дерев

Катерина Родак

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Через загрозу падіння дерев та гілок сьогодні, 4 січня, було прийняте рішення  про закриття Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького («Шевченківський гай»). Про це повідомила прес-служба міської ради Львова.

 

З словами директора музею Романа Назаровця, на території музею через сильний снігопад впало кілька гілок та дерев.

«Тому, щоб гарантувати безпеку нашим відвідувачам, прийнято рішення закрити музей для відвідування сьогодні», – зазначив він.

Нагадаємо, у Львові через негоду впало 10 дерев.

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