«Шевченківський гай» закрили на весь день через падіння дерев

Через загрозу падіння дерев та гілок сьогодні, 4 січня, було прийняте рішення про закриття Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького («Шевченківський гай»). Про це повідомила прес-служба міської ради Львова.

З словами директора музею Романа Назаровця, на території музею через сильний снігопад впало кілька гілок та дерев.

«Тому, щоб гарантувати безпеку нашим відвідувачам, прийнято рішення закрити музей для відвідування сьогодні», – зазначив він.

Нагадаємо, у Львові через негоду впало 10 дерев.