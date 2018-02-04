NASA виклала унікальне відео Марсу

Американське космічне агентство NASA розмістило на своєму офіційному сайті унікальне відео панорами Марсу.

Панорама складена зі знімків, зроблених з гірського хребта Рубін Віри в кратері Гейла, який колись був гігантським озером з умовами, придатними для життя, передає 112.

Зйомка проводилася апаратом Curiosity незадовго до зимового сонцестояння на планеті, небо на Марсі було дуже ясним, тому кадри вийшли максимально деталізованими.

До прикладу, видно навіть гори, що знаходяться на відстані 800 км від космічного апарату.